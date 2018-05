Deel dit artikel:











Drietal met sieraden verdacht van heling Een drietal werd in Assen aangehouden op verdenking van heling (foto: Persbureau Meter) Een drietal werd in Assen aangehouden op verdenking van heling (foto: Persbureau Meter) De zak met sieraden werd in Assen gevonden door de politie (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan de Stationsstraat in Assen heeft de politie drie jongens aangehouden op verdenking van heling. Even voor de aanhouding bezochten ze het Goudwisselkantoor.

Daar kwam het drietal met een zak sieraden aanzetten in de hoop hier geld voor te krijgen. Ze kregen echter nul op het rekest. De eigenaar vertrouwde de boel niet en belde vervolgens de politie.



Die speurde de jongens op aan de hand van de signalementen. Aan de Stationsstraat werden zij aangehouden. Vlak hiervoor hadden de jongens de zak met sieraden in de bosjes gegooid. Een politiehond snuffelde de tas vervolgens weer terecht.



De politie vermoedt dat de sieraden gestolen zijn. De drie zijn meegenomen naar het bureau en worden morgenochtend gehoord.



Over hun identiteit is nog niets bekend.