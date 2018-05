Problemen bij Jade strop voor Midden-Drenthe?

BEILEN - Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is bang dat er een financiële strop dreigt voor Midden-Drenthe, nu Zorggroep Jade in problemen zit. De gemeente moet nog een voorschot van 1,2 miljoen euro terugkrijgen van Jade.

Fractievoorzitter Charles de Haas is bang dat Midden-Drenthe naar dit geld kan fluiten, omdat Jade in zwaar weer zit.De Haas slaat daarover alarm bij burgemeester Mieke Damsma, na berichtgevingover de financieel zorgelijke situatie bij de zorggroep. Jade vangt al sinds 2002 in het Noorden alleenstaande minderjarige asielzoekers op. Als gevolg van een nieuwe aanbestedingsronde verliezen ze dit werk vanaf januari. Daardoor dreigt een faillissement.Maar Jade moet nog een schuld uit het verleden met Midden-Drenthe vereffenen. De instelling verzorgde het onderwijs aan de asielzoekerskinderen in Oranje. De gemeente schoot Jade destijds bijna 1,7 miljoen euro voor, anders kwam de school niet op tijd van de grond, en kon Jade geen onderwijspersoneel inhuren. Het zou te lang duren voordat ze hiervoor geld zou krijgen van het ministerie.Maar ondertussen zijn de asielzoekers al lang weg uit Oranje, is de asielschool dicht, maar heeft het ministerie nog steeds niet de acht ton uitgekeerd waar Jade recht op zegt te hebben. De schuld die de organisatie heeft bij Midden-Drenthe is gezakt naar 1,2 miljoen door een terugbetalingsregeling. Maar fractievoorzitter Charles de Haas is onaangenaam verrast over de situatie nu bij Jade, 'ook al hoorde ik al wel geruchten'. "Je wordt wel angstig, als je hoort dat er een faillissement dreigt. We waren vorig jaar al woedend als raad toen we ontdekten dat het college Jade zomaar had voorgefinancierd voor de asielschool, zonder ons erover in te lichten. Maar straks zijn we dat gemeenschapsgeld kwijt als Jade omvalt. Ik heb daar nog zo voor gewaarschuwd", stelt hij.Volgens directeur Jan Bollen van Jade gaat de terugbetalingsregeling gewoon door, ondanks de problemen, en is er maandelijks overleg met de gemeente. Maar Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork vertrouwt daar niet op, omdat al die tijd ook nog niks van het rijk aan Jade is uitbetaald. "Ze zeggen wel dat ze nog acht ton tegoed hebben, maar waar blijft dat dan?"De Haas is bang dat Midden-Drenthe straks achter het net vist, als Jade omvalt. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij burgemeester Mieke Damsma. "Wat is het juiste bedrag dat nog betaald moet worden, welke stappen zijn er gezet om het geld veilig te stellen, en is er ook beslag gelegd op goederen en eigendommen van de Stichting Jade, of is ze dat nog van plan te gaan doen."Binnen drie weken moet de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork antwoord hebben.