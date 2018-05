Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 26 en 27 mei Ga op fietsexcursie in de Onlanden (foto: Fred van Os)

Op excursie de natuur in of vogels kijken in het Diependal. Er is dit weekend weer van alles te doen in de Drentse natuur. Wij zetten een aantal activiteiten op een rij.

Excursie: De Kleibosch

Zaterdagmorgen kun je op excursie met IVN Hoogeveen in De Kleibosch. Bijzonder aan het gebied is dat de potklei aan de oppervlakte komt. De excursie begint om 9.00 uur bij de carpoolplaats Toldijk in Hoogeveen. Deelname is gratis. Meer informatie vind je



Excursie: de geheimen van het moerras

Ga zaterdag op de fiets met een gids van Natuurmonumenten De Onlanden in en leer alles over ekzandkoppen, kwelzones, broekbossen, oude beken, trilvenen en petgaten. De excursie begint om 13.30 uur bij De Onlanderij. Meer informatie vind je



Vogels kijken

Zondag staan vogelaars voor je klaar bij de Vogelkijkhut in het Diependal. Zij geven uitleg en beantwoorden je vragen over de vogels. Wil je ook vogels kijken in de hut van het Drentse Landschap. De vogelaars zijn tussen 12.00 en 16.00 uur aanwezig.