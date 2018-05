Het gaat slecht met de insecten, maar wat kun je zelf doen?

Het gaat slecht met de bijen, vlinders, kevers, vliegen en andere kriebelbeestjes. Onlangs luidde Natuurmonumenten de noodklok en komt in actie. In ROEG! gaan Loes en boswachter Daan Vreugdenhil op zoek naar insecten op het Dwingelderveld. Maar wat kun je zelf doen?

Om insecten een fijn plekje te geven kun je een insectenhotel maken. Een insectenhotel bestaat uit verschillende natuurlijke materialen, en heeft veel kiertjes en openingen, zodat de kriebelbeestjes rustig kunnen rondlopen. Je kunt een insectenhotel kopen, maar zelf maken is leuker. Gebruik bijvoorbeeld een oud vogelhuisje of een wijnkistje. IVN heeft hier een leuke handleiding voor, die je via deze link kunt downloaden.Als je een insectenhotel ophangt, zorg dan ook voor bloemen met stuifmeel in de buurt. Wilde bijen leggen bij elk eitje een klompje stuifmeel klaar.Natuurmonumenten zet ook een aantal tips op de rij:1. Doe niets en laat je verrassen! Laat hout liggen en oude planten staan en maai niet alles weg. Schoffel en hark ook niet teveel. Houd de tuin minder netjes dan je gewend was.2. Maak rommelhoekjes waar brandnetels mogen groeien; daarop zetten veel vlinders hun eitjes af. Maak geen ‘eilandjes’ van planten met daaromheen centimeters zwarte aarde, maar zorg dat alles dicht begroeit is.3. Koop planten met meeldraden (met stuifmeel), daar houden bijen en vlinders van. Let op dat insecten ook met hun roltong bij de nectar kunnen komen. Bij petunia’s - klokvormige bloemen - lukt ze dat bijvoorbeeld niet.4. Niet ieder insect vereist een insectenhotel. Een stapel stenen of een omgekeerde bloempot met wat stro helpt al. Laat ook de zaaddozen laten staan in het najaar, bijvoorbeeld die van klaprozen. Daar schuilen spinnen in.5. Werk met de natuur, dus koop je mest, potgrond en inheemse planten duurzaam gekweekt en/of biologisch. Niet ieder tuincentrum of plantenwinkel heeft dit al in huis, maar als we er allemaal om vragen, dan past de markt zich wel aan.Wil je meer weten over insecten? Natuurmonumenten heeft het insectengidsje 'alle beestjes helpen' gemaakt. Die kun je hier aanvragen.