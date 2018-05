Meepraten in Cassata: 'Je kunt beter vijf miljoen steken in een goed voetbalstadion in Emmen dan in het WK Wielrennen'

ASSEN - Drenthe kan beter vijf miljoen euro steken in een goed voetbalstadion voor eredivisievoetbal in Emmen, dan in een eenmalig evenement als het WK Wielrennen 2020.

Dat is de stelling waarover u kunt meepraten bij RTV Drenthe, in het discussieprogramma Cassata. Deze week bleek dat er een positieve beslissing van het Drents Parlement kan worden verwacht, om vijf miljoen in het tiendaagse wielerevenement te steken in 2020. Maar 6 juni beslist Drenthe definitief.De internationale wielerorganisatie UCI moet het WK trouwens nog toewijzen, maar het Noorden is serieus in beeld. Totale kosten: 15 miljoen, waarvan Drenthe vijf miljoen en de provincie Groningen 5,8 miljoen zou moeten betalen. Het ministerie komt met twee miljoen, en ook bedrijfsleven betaalt mee.De Groninger Staten nemen woensdag een definitief besluit, maar daar is veel verzet tegen. In Drenthe is een politieke meerderheid 'positief kritisch' over de steun. Maar dan willen sommige partijen wel dat de gedeputeerde beter aangeeft hoe het WK ervoor zorgt dat jong en oud in Drenthe ook daadwerkelijk meer op de fiets klimt straks. Kortom hoe stimuleer je de breedtesport beter, en wat gebeurt er meer dan een internationaal wielerpeloton dat tien dagen door het Noorden flitst om daarna even snel weer te vertrekken?GroenLinks overweegt nog 50.000 euro extra af te dwingen, om met activiteiten rond het WK het fietsen te stimuleren. PVV en SP zijn tegen geld steken in 'een eenmalig wielerspektakel dat economisch weing extra's brengt, dan tijdelijk extra omzet voor de horeca en hotels. De partijen geloven er ook niet in dat Drenthe zich zo 'weer beter op de kaart zet'."Wie weet nu nog waar het WK vorig jaar was. Wat is de winst? Ja, omzet in goudgele rakkers en verkoop van vette happen, is dat wat je wilt stimuleren?", aldus SP-voorman Philip Oosterlaak.De PVV vindt de vijf miljoen aan Drents geld voor het eenmalige wielerspektakel zonde van het geld en wil het liever aan iets dat blijft besteden. De partij snapt al helemaal niet waarom er straks ook zes miljoen aan 'fee' afgetikt moet worden aan de UCI, "Zij willen dat we ons kandidaat stellen, maar wel even zes miljoen aftikken."Met daarbij ook de vele kritische reacties van burgers deze week, kun je je afvragen of de Drent dat WK 2020 wel ziet zitten. Ook vragen criticasters zich af of de miljoenen nu niet beter besteed zijn met iets blijvends. Bijvoorbeeld investeren in vernieuwing van stadion De Oude Meerdijk in Emmen, nu FC-Emmen komend seizoen eredivisievoetbal speelt.Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen zei in de afgelopen Cassata nog dat hij wel een ultieme wens had, als zijn club zou promoveren: "Mijn grootste wens is een nieuw stadion." Die promotie is gelukt, en heel Drenthe is trots.Omdat eredivisievoetbal het imago van Drenthe volgens kenners een flinke boost kan geven, is de stelling:Stem en reageer ook op Facebook en Twitter Morgen gaan in Cassata bij Radio Drenthe vanaf 12.10 uur de Statenleden Michel Berends van de PvdA en Nico Uppelschoten van de PVV met elkaar in debat over de zin en onzin van investeren in het WK Wielrennen 2020