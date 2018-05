Deel dit artikel:











Witteveen slooft zich uit en niet voor niets Het dorp Witteveen liet zich vandaag van zijn beste kant zien (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Het dorp Witteveen liet zich vandaag van zijn beste kant zien (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Het dorp Witteveen liet zich vandaag van zijn beste kant zien (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Het dorp Witteveen liet zich vandaag van zijn beste kant zien (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Het dorp Witteveen liet zich vandaag van zijn beste kant zien (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

WITTEVEEN - Het dorp Witteveen laat zich vandaag van zijn beste kant zien. Ze krijgen namelijk hoog bezoek van de jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Geschreven door Josien Feitsma

In september 2017 won het dorp Witteveen de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. De prijs werd in het leven is geroepen om initiatieven in kleine kernen te stimuleren. Daarom mag Witteveen Nederland nu vertegenwoordigen bij de Europese competitie.



Extra tandjes bij

Bewoners hingen de Witteveense vlag uit, droegen Witteveense kostuums, spelden buttons met het teken van de Witteveense geit op en organiseerden een heleboel activiteiten in het dorp. Alles om een goede indruk bij de jury achter te laten. "We zijn sowieso een erg actief dorp, maar je kunt zien dat bewoners nog een extra tandjes hebben bijgezet", vertelt Roos Glas van Dorpsbelangen.



Nog hechter

Roel Seele, voorzitter van voetbalclub Witteveense Boys en vrijwilliger bij de rondleiding, vindt dat sinds de prijs van vorig jaar het dorp nog hechter is geworden. "Toen we hoorden dat we de prijs gewonnen hadden, stond het hele dorp vol en het was beregezellig. Dat helpt echt voor de samenhang."



Jury enthousiast

De juryvoorzitter uit Luxemburg was enthousiast over het dorp en wil graag nog eens terugkomen. Vooral de burgerparticipatie en de zorg die de Witteveners voor elkaar dragen spreekt hem aan. Dat is iets wat volgens hem Witteveen echt onderscheidt van andere Europese dorpen.



Winnen

In totaal doen er 24 dorpen mee. Of Witteveen er met de prijs vandoor gaat wordt eind juni bekend. Bewoners hebben er wel vertrouwen in. "Door het feit dat wij de Nederlandse winnaar zijn geworden denk ik dat we in ieder geval een hele goede kans maken om in de bovenste regionen te eindigen", besluit Glas.