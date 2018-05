Buschauffeurs leggen werk vandaag opnieuw neer [update]

ASSEN - Het busvervoer in Drenthe en Groningen ligt vandaag (zaterdag) voor het grootste gedeelte plat door een staking. Het gaat zowel om de streek- als de stadsbussen. De chauffeurs eisen een betere cao.

Ook de chauffeurs van Connexion Taxi Services in Zuidwest-Drenthe zijn opgeroepen om het werk neer te leggen. Het is de vijfde dag dat er actie gevoerd wordt. Eerder deze maand legde het personeel twee dagen het werk neer. Dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.Lijn 83 van Leek naar Assen via Roden en Norg rijdt wel. Evenals lijn 22 van Assen naar Zweeloo via Beilen en Westerbork.De actie van vandaag is onderdeel van de landelijke estafettestakingen. Afgelopen zaterdag waren er stakingen in Oost-Brabant, Zeeland en de Veluwe.