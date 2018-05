Agent schrijft over ongeluk N34: 'Ik ben ook vader'

SCHIPBORG - Via Instagram deelt een agent van politie Noord-Nederland zijn ervaring na het zware ongeluk vanochtend op de N34 bij Schipborg. "Een vrouw ontfermt zich over de baby. Ze houdt de baby vast alsof het haar eigen is."

Bij het ongeluk raakten onder meer twee kinderen betrokken. Een van twee en een van een jaar.Via de portofoon hoort de agent de centralist: "Aanrijding letsel op de N34. Twee auto's frontaal. In één van de auto's zitten een baby en een jong kind." Als hij aankomt zijn er al ambulances aanwezig. De brandweer wordt ook opgeroepen, omdat er mensen klem zitten.De agent laat beschrijft wat hij ziet: "Ter plaatse treffen wij een ravage en chaos aan. In de ene auto de twee kinderen en hun moeder. De baby blijkt ongedeerd, maar zijn broertje en moeder zien er op dat moment niet goed uit. In de andere auto een ouder echtpaar, waarvan de bestuurder voorover hangt in de auto."Ook ziet de agent een vrouw die zich over de baby ontfermt. "Ze houdt de baby vast alsof het haar eigen is. Ze heeft de baby weer rustig gekregen. Met zijn blauwe ogen kijkt hij om zich heen, naar de blauwe zwaailichten", neemt hij de lezer mee. "Even ziet hij kans om de spreeksleutel van mijn porto te pakken, maar voordat ik mijn spreeksleutel kwijt ben, kan ik zijn handje losmaken. Ik kan het niet laten om hem even vast te pakken en geruststellende woorden toe te fluisteren. Ik ben ook vader.""Mooi om te zien hoe deze vrouw de boel de boel laat en zich op deze wijze bekommerde om de baby. Maar ook de man die achterin de kapotte auto sprong, om de moeder te stabiliseren. Maar ook andere omstanders die op welke wijze dan ook hulp hebben verleend. Gelukkig zijn ze er nog."De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.