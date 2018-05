Deel dit artikel:











Vijf jaar cel en tbs geëist voor verkrachting en wurgpoging in Meppel Tegen een Meppelaar is een vijfjarige celstraf en tbs met dwangverpleging geëist (foto: Pixabay)

MEPPEL - Een 30-jarige man uit Meppel hoorde voor verkrachting en poging tot doodslag vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. De man verkrachtte op 12 december een vrouw in haar woning in Meppel. Toen ze over de politie begon kneep hij haar hals dicht.

Hij kende het slachtoffer. Beiden lieten in die vroege avond hun honden uit. Hij had de hondenriem in haar woning laten liggen, zou hij hebben gezegd. Beiden gingen naar binnen, waar hij de vrouw aanviel. De drie kinderen van de vrouw lagen in het huis te slapen.



Doodslag of geen doodslag

De officier vond dat de vrouw door verstikking had kunnen overlijden en vond poging doodslag bewezen. De advocate van de man zei dat er sprake was van ‘vrijwillige terugtred’. De man liet haar uit zichzelf los en verdween.



Blauwe en zwanger

Het slachtoffer deed aangifte. Ze had blauwe plekken en ontvellingen in haar hals. Op het moment van de verkrachting was ze zwanger. Dat maakte het allemaal nog erger, zei de vrouw tegen de rechters.



Toerekeningsvatbaar

De Meppeler werd in 2014 voor hetzelfde vergrijp veroordeeld. Toen concludeerden deskundigen in het Pieter Baan Centrum dat de man kampt met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Hij heeft geen inzicht in zijn ziekte en is verminderd toerekeningsvatbaar.



Dwang

De officier zei dat de zonder een langdurige behandeling in een gesloten setting de kans op herhaling groot is. Ze vroeg daarom naast een lange celstraf, tbs met dwangverpleging.



Voorwaarden

De raadsvrouw van de Meppeler vond op haar beurt dat de man niet eerder is behandeld en hier wel open voor staat. ,,Een klinische behandeling zonder veiligheidsmaatregelen, een tbs met voorwaarden, is voldoende”.



Van de veroordeling in 2014 stond nog een voorwaardelijke celstraf van elf maanden open. Die moet eveneens worden uitgezeten, vond de officier.



De uitspraak is op 7 juni.