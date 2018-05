Deel dit artikel:











MSC-aanvoerder op high care in ziekenhuis na ongelukkig duel op training Kaj van Duuren liep tijdens de training een scheur in zijn milt op en ligt sinds donderdag in het ziekenhuis van Zwolle (foto: MSC)

VOETBAL - Kaj van Duuren, speler van het 1e elftal van MSC uit Meppel, ligt sinds donderdag in het Isala ziekenhuis in Zwolle. De aanvoerder van de Meppeler hoofdklasser liep tijdens de training een gescheurde milt op nadat hij ongelukkig in de knel kwam.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In eerste instantie leek het mee te vallen, maar dat veranderde in de kleedkamer snel. Met het vermoeden van een interne bloeding werd Van Duuren met grote spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht, waar hij de eerste nacht op de Intensive Care doorbracht.



"Een operatie behoorde tot de mogelijkheden, maar daar hebben de artsen bewust mee gewacht in de hoop dat het bloeden vanzelf zou stoppen. Dat gebeurde", aldus MSC-voorzitter Arjan Jonkers.



Bloedwaarden goed

Gisteren waren de bloedwaarden (het ijzergehalte) de gehele dag goed. Als dat zo blijft dan is een operatie niet nodig en kan de wond op een natuurlijke wijze genezen. De hevige pijn die Van Duuren nog steeds heeft wordt onderdrukt met morfine.



Vannacht bracht de MSC-speler door op de High Care.