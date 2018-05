Deel dit artikel:











Van de Lagemaat krijgt opnieuw wildcard voor TT Ryan van de Lagemaat wil tijdens zijn tweede TT in ieder geval finishen

MOTORSPORT - Net als vorig jaar krijgt Ryan van de Lagemaat een wildcard voor de Dutch TT in Assen. De 18-jarige coureur maakt zijn opwachting wederom in de Moto3.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Van de Lagemaat is blij met de nieuwe kans, zo laat hij weten aan de KNMV: "Dit seizoen hebben we een flinke stap kunnen maken, op drie verschillende gebieden. Het team kent de motor nu al wat langer, waardoor de afstelling veel beter klopt. Daarnaast is de KTM ook gewoon echt sneller geworden door verschillende updates. Als derde maakte ik als coureur ook een stap en die progressie was dit jaar al zichtbaar. Hopelijk trek ik die lijn door naar mijn tweede Moto3-race."



De finish halen

Doelstelling voor de KTM-rijder is om op zondag 1 juli in ieder geval de finish te zien, want zijn vorige TT was van korte duur. Na twee rondes ging hij onderuit in de Geert Timmer-bocht. "Dat was heel erg zuur, vooral omdat de crash redelijk onverwacht kwam. Ik nam de bocht namelijk langzamer dan het rondje ervoor en toch gleed-ie weg."



Hopen op regen

Van de Lagemaat blikt realistisch vooruit naar zijn tweede optreden op het hoogste niveau. Hij wil vooral laten zien dat hij in het WK Moto3 mee kan komen.



"Wij zijn een klein team en kunnen dus niet verwachten dat ik ineens hier in de punten ga rijden. Onze motor is echt top, maar dit is toch ook weer next level op motorisch vlak. Het is dus een moeilijke missie, maar ik wil in ieder geval proberen om wat mannen achter me te houden. Stiekem hoop ik op wat regen, want op een natte baan heb ik net even iets meer kans om een goede uitslag neer te zetten."



Ome Henk

De naam Van de Lagemaat is geen onbekende in de motorsport. Ryans oom Henk van de Lagemaat reed onder meer in de WK 250cc voor het team van Arie Molenaar.