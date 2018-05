Khan start weekend in Donington met 8e plek

Deel dit artikel:











MOTORSPORT - Walid Khan is het vierde weekend in WK Supersport 300 seizoen op het circuit van Donington Park begonnen met de 8e trainingstijd. De Coevordenaar klokte 1'45.406. Daarmee was de Drent bijna 0.8 seconden langzamer dan de snelste man van de vrijdag, Scott Deroue.

Achter de Nederlandse Kawasaki-coureur waren het Enzo de la Vega en Dorren Loureiro die de voorlopig 2e en 3e tijd noteerden.



Om 12.45 uur is de kwalificatietraining in de WK Supersport 300. Zondag om 15.20 uur is de race.



Na drie van de acht races staat Khan op de 9e plek in de WK-stand met 22 punten. De Spaanse Ana Carrasco verzamelde tot nu toe de meeste punten (48), de Duitser Luca Grünwald vergaarde 45 punten en Scott Deroue heeft er, net als Glenn van Straalen 36.