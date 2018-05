Vrees voor spoedhulp en intensive care in regioziekenhuizen

ASSEN - Als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanaf 1 juli actief de nieuwe richtlijnen voor de intensive care gaat controleren, dreigt voor 40 procent van de algemene regionale ziekenhuizen sluiting van deze afdeling.

Voor de afdeling spoedeisende hulp zijn de gevolgen nog groter. Van de dertig regionale ziekenhuizen voldoen er 22 niet aan het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg, meldt Trouw De cijfers komen uit een doorrekening van het zorgconsultancybureau Gupta, die de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (Saz) liet uitvoeren. Volgens de nieuwe kwaliteitskaders moet op de intensive care vanaf deze zomer overdag en in het weekeinde altijd een medisch specialist rondlopen.Zonder ic-afdeling en spoedeisende hulp verandert een ziekenhuis al snel in een dagkliniek waar zelfs patiënten met een botbreuk of blinde darmontsteking al niet meer terecht kunnen, waarschuwt Suzanne Kruizinga. Zij is bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en daarnaast lid van de werkgroep acute zorg van de Saz. Eerder deze week uitte ze al haar zorgen tegenoverDe afdeling spoedeisende hulp krijgt te maken met een vergelijkbare eis als op de intensive care. Zo moet op elke spoedeisende hulpafdeling altijd een arts aanwezig zijn met minimaal twee jaar ervaring. De invoering van deze eis is uitgesteld omdat de regionale ziekenhuizen en verzekeraars eerst willen weten wat dat gaat kosten. Voor de regionale ziekenhuizen in totaal miljoenen euro’s, zo laat de Saz op basis van de doorrekening weten.