Drenthe Loopfestijn houdt rekening met warmte De Keniaan Dickson Kurui won vorig jaar de marathon bij de mannen (foto: archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Veel waterposten en in de avond lopen. Het 35ste Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen is naar eigen zeggen goed voorbereid op de warmte.

De eerste wandelaars zijn al gestart voor het Drenthe Wandelfestijn en vanavond kunnen hardlopers de halve marathon (tevens Noord-Nederlands Kampioenschap), de 10 kilometer (tevens Drents Kampioenschap) of de 4 mijl lopen tijdens het Drenthe Loopfestijn.



Volgens Cyntia Jagt, promotor van het evenement, houdt de organisatie rekening met de warmte. " Er zijn veel waterposten uitgezet en de lopers lopen pas vanavond, dus we hopen dat het dan wat koeler is."



35ste keer

Het Drenthe Loopfestijn wordt voor de 35ste keer gehouden. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere edities. Zo is de marathon uit het programma verdwenen en vindt het evenement plaats op zaterdagavond in plaats van zondag. Het evenement wordt nu gecombineerd met een feestnacht, de Nacht van Klazienaveen.



"De halve marathon is een route van 21 kilometer, dat was voorheen twee rondjes van ongeveer 10 kilometer. We hebben daar nu één ronde van gemaakt op een nieuw parcours. Het is een mooi parcours, dus we hopen dat de lopers het zullen waarderen. Voor de 10 kilometer en de 4 mijl is het parcours hetzelfde als vorig jaar", zegt Jagt.



Meer dan 1.000 hardlopers

Het Drenthe Loopfestijn begint vanavond om 19.00 uur met de kidsrun. "De jongste lopers zijn vanavond als eerste aan de beurt. Er verschijnen ook een aantal scholen aan de start, dus dat komt helemaal goed".



Volgens Jagt hebben zich momenteel meer dan 1.000 lopers aangemeld voor het Drenthe Loopfestijn. "Lopers kunnen zich vanaf 13.30 uur nog aanmelden bij het inschrijfbureau op het Esdalcollege in Klazienaveen", besluit Jagt.



Meekijken? Dat kan via onze website. Wij zenden vanaf 19.00 uur een livestream uit van het Drenthe Loopfestijn.