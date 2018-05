Verdachten sieradendiefstal vrijgelaten

ASSEN - De drie jongens die gisteren werden aangehouden aan de Stationsstraat in Assen zijn vrijgelaten. Ze werden verdacht van diefstal van sieraden. Een van de drie jongens blijft verdachte.

Het drietal, een 15-jarige jongen en 18-jarige man uit Veenhuizen en een 16-jarige jongen uit het Noord-Brabantse Velp, kwam bij het Goudwisselkantoor met een zak sieraden aanzetten in de hoop hier geld voor te krijgen. De eigenaar vertrouwde het niet en belde de politie. Aan de hand van signalement werd het trio aangehouden, terwijl ze vlak daarvoor de zak met sieraden in de bosjes hadden gegooid."Ze zijn inmiddels vrijgelaten. Een van hen blijft verdachte, terwijl de andere twee niet meer worden verdacht. We kijken of er camerabeelden zijn, die we kunnen gebruiken in het onderzoek. Als er geen aangifte gedaan is van diefstal van de sieraden, gaan we mogelijk foto's delen van de sieraden", laat politiewoordvoerder Nathalie Schubart weten.Welke van de drie jongens verdachte blijft in de zaak is niet bekend gemaakt.