Omzetstijging De Bonte Wever in Assen

ASSEN - Met de 77ste plaats, drie plaatsen lager dan vorig jaar, is De Bonte Wever in Assen het hoogste genoteerde Drentse bedrijf in de lijst van grootste horecabedrijven van Nederland.

De lijst is samengesteld door vakblad Misset Horeca. Gekeken wordt naar de omzet van bedrijven. De Bonte Wever haalde in 2017 een omzet van 17 miljoen euro. Dat is 7,4 procent meer dan in 2016, toen het evenementencentrum een omzet van 15,8 miljoen euro haalde. In 2013 stond het bedrijf voor het eerst in de top 100.Het bedrijf uit Assen heeft naar eigen zeggen een hectisch jaar achter de rug "na het realiseren van een forse uitbreiding met onder meer tachtig nieuwe hotelkamers, twee restaurants, lobby, Grand Café en een multifunctioneel congres- en evenementencentrum."De Bonte Wever-directeur Christa de Ruiter is tevreden met deze top 100-notering. "Een ambitieuze uitbreiding realiseren terwijl je gelijktijdig volledig in bedrijf blijft is een enorme uitdaging. Als je in dat jaar ook nog groei kan realiseren in bezoekersaantallen en omzet dan kan je niet anders dan trots zijn. Een opname in deze ranglijst is daar een mooie bevestiging van."De Misset Horeca Top 100 Grootste Horecabedrijven wordt ieder jaar uitgereikt. McDonald's staat als eerste op de lijst, gevolgd door Van der Valk en NS Stations Retailbedrijf. De honderd grootste horecabedrijven van Nederland behaalden gezamenlijk een omzet van 7,74 miljard euro.De volledige lijst is hier te vinden.