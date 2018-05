Don Diablo brengt eerbetoon aan Avicii met nieuw nummer

COEVORDEN - Iets meer dan een maand geleden maakte de Zweedse dj Tim Bergling, beter bekend als Avicii, een einde aan zijn leven. Voor Pepijn Schipper alias Don Diablo uit Coevorden reden genoeg om daar op in te haken met een speciaal nummer.

Don Diablo heeft ter ere van de overleden dj een nummer geproduceerd. Hij doneert de opbrengsten aan een stichting voor mensen met mentale problemen. "Het eerste wat ik wilde doen, was mensen helpen", zei de Drentse dj gisteravond inHet liedheeft een speciale betekenis voor de 38-jarige Don Diablo. Ook hij kampt met de stress van overvolle touringschema's en de druk van buitenaf. Hij hoopt met dit nummer begrip te creëren onder alle betrokkenen in de muziekwereld."Ik heb niet de angst om het podium op te gaan, maar de omstandigheden worden steeds heftiger. Als ik in China ben, loop ik vaak met een masker op", legt hij uit in het televisieprogramma. "Niet eens om de vervuilde lucht, maar gewoon vanwege de gekte daar."Don Diablo kende Avicii niet heel goed, maar hij zegt zich wel met hem verbonden te hebben gevoeld. "We zagen elkaar weleens op festivals, maar we waren allebei een soort outsiders", vertelde hij aan presentator Humberto Tan.De dj kreeg hulp van de Zweedse zangeres Hilda. Zij schreef de songtekst en stuurde die vervolgens op naar Don Diablo. Met haar toestemming maakt hij er een volledig lied van.