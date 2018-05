Matijs Lips van het Nassau College in Beilen is beste leraar Nederlands

BEILEN - De 32-jarige docent Matijs Lips van het Dr. Nassau College in Beilen mag zich minstens een jaar lang 'Beste leraar Nederlands van 2018' noemen.

Hij ontving de prijs vanochtend in het NPO Radio 1-programmauit handen van minister voor Onderwijs, Arie Slob. De zoektocht naar de Beste Leraar Nederlands van Nederland en België is een initiatief van De Taalstaat en het Genootschap Onze Taal.Volgens de jury haalt Lips de wereld de klas in. "Matijs Lips laat leerlingen motiverende opdrachten maken, brengt literatuur (bijvoorbeeld poëzie) tot leven. Hij is bereid oude inzichten in te ruilen voor nieuwe inzichten, en geeft zo blijk van voortdurende eigen ontwikkeling. Hij is teruggekomen op zijn eigen mening over het gebruik van digitale middelen: leerlingen lezen liever op papier, technologie is alleen een middel en geen doel. Lips manifesteert zich ook buiten de klas door het ontwerp van een nieuw curriculum voor taal, tekst en cultuur, waarin kennismodules gecombineerd worden met taalprojecten”, zo motiveerde de jury zijn nominatie.Leerlingen van Lips noemen hem niet voor niets een fietsversnelling . "Ja, dat is wel grappig dat ze mij zo noemen. Ik had in de video aangegeven dat de leerlingen een metafoor over mij moesten bedenken. Ze hebben zelf gekozen voor de fietsversnelling. Dat houdt eigenlijk in dat wanneer ik het idee heb dat een leerling niet meer uitgedaagd is, dat ik dan wel weer een nieuwe uitdaging aanbied zodat de leerling gemotiveerd zichzelf verder kan ontwikkelen."Wat is eigenlijk het geheim van de docent Lips? "Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je leerlingen ziet en dat je je leerlingen aandacht geeft. Net als dat je planten water moet geven om ze een beetje groen te houden. Ik heb een veilig klimaat en ik bouw een band op met mijn leerlingen. Ik denk dat als je eenmaal het vertrouwen van de leerlingen hebt gewonnen, je ze laat zien dat ze hun grenzen kunnen verleggen en dat jij hen daarbij begeleidt, dan doen ze eigenlijk alles voor je."De andere leraren die door de jury werden genomineerd waren Anki Nauwelaerts, docent Nederlands op het Maria Assumptalyceum in de Brusselse deelgemeente Laken en Karin Echten, docent Nederlands op het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht. Alle kandidaten worden door de jury geprezen om hun passie en inzet. De jury bestaat uit lerares Trudy Coenen, hoogleraar Peter-Arno Coppen en de Vlaamse emeritus-hoogleraar Frans Daems.