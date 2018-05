Beste leraar Nederlands: Digitaal geen heilige graal

BEILEN - Een gevoel van vreugde, maar tegelijkertijd ook verdriet. Vreugde vanwege de prijs als Beste Leraar Nederlands van Nederland en België en verdriet omdat de schoonmoeder van docent Matijs Lips onlangs is overleden.

"Ik ben nu weer wat rustiger", vertelt Lips die, na het ontvangen van de prijs uit handen van minister voor Onderwijs Arie Slob, op de terugweg is naar zijn woonplaats Diever. Lips, docent van het Dr. Nassau College in Beilen, ontving de prijs vandaag in het NPO Radio 1-programma, gepresenteerd door Frits Spits."Op het moment zelf, bij het bekendmaken van de winnaar, was het chaotisch. Mijn schoonmoeder is een tijdje terug overleden en dat raakt mij dan op zo'n moment. Ook de vrouw van Frits Spits is onlangs overleden en dat raakt je. Uiteraard had ik ook een vreugdegevoel, maar ik was op dat moment ook heel erg bewust van de pijnlijke momenten", zegt Lips.De docent behoorde in 2016 al eens tot de laatste tien van deze prijs, maar eindigde toen niet bij de laatste drie leraren. "Ik werkte toen nog met digitale methodes en daar ben ik nu van afgeweken. Ik gebruik gewoon weer het boek. Kijk, het betekent niet dat je niet digitaal kunt werken, maar dat is voor mij geen heilige graal. Het gebruik van schrift zorgt er voor dat mijn leerlingen blijven schrijven. Aantekeningen maken. De lesstof beter opnemen."Met een andere manier van lesgeven is het Lips nu dus wel gelukt. Hij mag zich minstens een jaar lang de beste leraar Nederlands noemen. "Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. Ik krijg denk ik van mijn leerlingen applaus maandag, maar tegelijkertijd maak ik ook een diepe buiging voor mijn leerlingen. Zij hebben natuurlijk ook voor de nodige aandacht gezorgd."Lips is van plan om het vak Nederlands nog aantrekkelijker te maken. "Ik heb de contactgegevens van de andere twee finalisten, ik ben ambassadeur geworden, ga interviews geven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik vooral ga proberen hoe je het vak Nederlands aantrekkelijk kunt maken en hoe je dus de taal binnen de klas kunt betrekken in de wereld.""Ik wil graag mijn verhaal vertellen", vervolgt Lips. "Mijn visie op lesgeven. Dat wil ik op een eerlijke manier doen. Ik ben nu ook alweer aan het nadenken hoe ik dingen anders kan doen. Ik wil altijd blijven vernieuwen en ik ben nog niet klaar met het docentschap."De kersverse beste docent Nederlands heeft een oorkonde gekregen. "Daarnaast een bos bloemen en taalboeken. En ik mag vijf lidmaatschappen van Onze Taal uitdelen. Het is een prachtige ereprijs. En een prijs voor het Noorden vind ik. Vorig jaar greep een docent uit Siddeburen net naast deze titel. Dit jaar is FC Emmen gepromoveerd en komt de beste leraar Nederlands ook uit deze regio, dat vind ik fantastisch! Een mooi positief geluid uit het Noorden", besluit Lips.