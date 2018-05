In beeld: Landmachtdagen in Assen

Het was druk tijdens de landmachtdagen in Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Luchtmobiele militairen hebben zich vandaag in Assen tijdens de landmachtdagen gepresenteerd aan het publiek.

De militairen en hun materiaal waren te zien tijdens publiekspresentaties in vijftien grote steden, waaronder Assen. Daar presenteerden de Rode Baretten van de luchtmobiele brigade zich op de Johan Willem Frisokazerne.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was vandaag ook in Assen en maakte onderstaande fotoreportage: