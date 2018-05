Deel dit artikel:











Zevende startplaats voor Khan in Engeland Walid Khan behaalde zijn beste kwalificatieplek tot nu toe (foto: www.donnyfoto.com)

MOTORSPORT - Walid Khan uit Emmen heeft in de kwalificatietraining voor de World Supersport 300 race op het circuit van Donington Park de zevende startplaats veroverd. Daarmee staat de Drent op de derde startrij.

Dit weekend wordt op het Engelse circuit de vierde ronde van het WK Supersport 300 gehouden en Khan wist zich hierin voor het eerst rechtstreeks te plaatsen voor de tweede Superpole sessie waarin de snelste twaalf coureurs van het weekend mochten strijden voor de pole.



Uiteindelijk noteerde Khan een tijd van 1.43.868 en dat leverde hem de zevende startplaats op. Dat is tot nu toe de beste startplaats van de Emmenaar in zijn nog jonge carrière in deze klasse.



De poletijd werd gezet door de leidster in het klassement, de Spaanse Ana Carrasco en Koen Meuffels was met de tweede tijd de beste Nederlander. Khan gaf ruim 1.1 seconden toe op de poletijd. Zondag om 15:20 uur is start van de wedstrijd.