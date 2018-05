Deel dit artikel:











Eerste World Superbike zege voor Van der Mark Michael van der Mark is de eerste Nederlander die een WK Superbike race weet te winnen. (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Michael van der Mark is er als eerste Nederlander in geslaagd een overwinning in de World Superbike klasse te pakken. De Rotterdammer, die er in Assen al een paar keer dicht bij was, versloeg op het Engelse circuit van Donington Park de Britten Jonathan Rea en Tom Sykes.

Bij de Superbike races op het TT Circuit van Assen, die in april werden verreden, wist Van der Mark in de eerste race van het weekend een tweede plaats te behalen nadat hij lang voor de overwinning mee had gestreden. Ook in de tweede race stond de Yamaha-coureur met een derde plaats op het podium.



In Engeland moest de Rotterdammer starten vanaf de zesde plaats, maar in de eerste ronde had hij zich al opgewerkt naar de derde positie. Daarna profiteerde Van der Mark van een afwijkende bandenkeuze die hem in de slotfase in staat stelde om Jonathan Rea en Tom Sykes te passeren.



Het is voor het eerst dat een Nederlander een race in het WK Superbike wint, en voor Van der Mark was het de eerste overwinning sinds 2011, toen hij nog uitkwam in de WK Supersport klasse.