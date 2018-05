Deel dit artikel:











Man kapt illegaal boom bij de buren en raakt gewond Mam raakt gewond bij kappen (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Een 71-jarige man uit Zuidlaren is gewond geraakt toen hij illegaal een boom in de tuin van de buren aan het kappen was.

De man was hiervoor met een ladder in de boom geklommen en viel uit de boom. Hij werd in de tuin gevonden en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.