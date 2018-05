Deel dit artikel:











Ten Darperschoele in Wapse 225 jaar: oud-leerlingen halen herinneringen op Oud-leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de reünie op de Ten Darperschoele (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

WAPSE - Jong en oud komt gisteren samen in Wapse. Basisschool de Ten Darperschoele bestaat 225 jaar en houdt daarom een reünie. Zeshonderd oud-leerlingen werden uitgenodigd en driehonderd mensen melden zich in Wapse.

Geschreven door Ineke Kemper

"Ik zat altijd daar links achterin. Toen was het nog de zesde klas", zegt een van de oud-leerlingen enthousiast. "Ja dat is toch al zeker dertig jaar geleden. Mijn kinderen zijn hier ook naar school geweest, mooi om dan zo met z'n allen samen te komen."



De wereld over

Sommige oud-leerlingen zijn in Wapse blijven wonen en zien elkaar geregeld. Anderen zijn elkaar uit het oog verloren. "Heel veel mensen zijn vertrokken, sommigen zelfs naar Curacao. Het is zo lang geleden dat je elkaar niet eens meer herkent", vertelt een oud-leerling die tussen 1944 en 1952 op de Ten Darperschoele zat. "Gelukkig hebben we allemaal een naamkaartje op!"



Het is bijzonder dat de mensen nog in de school terecht kunnen. Want twee jaar geleden zag de toekomst er slecht uit voor de school. "Toen dreigde sluiting. Er is een speciaal comité opgericht om dat tegen te houden. En gelukkig met succes", vertelt Aaldert Bartelds. Hij is voorzitter van de reüniecommissie.



Reünie

Als duidelijk is dat de school open blijft, zijn er meteen plannen voor een nieuwe reünie, want de vorige is alweer 25 jaar geleden. De commissie is anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereidingen.



Tijdens het feest wordt ook meteen het nieuwe logo van de school onthuld door de jongste en de oudste leerling. Daarmee is het officiële gedeelte afgelopen en is er tijd om door de school te lopen, een tentoonstelling over de school te bekijken en de klassenfoto's opnieuw te maken.