Smoothies malen op de fiets tijdens open dag NAM Smoothies maken op de hometrainer (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ongeveer 500 nieuwsgierige mensen namen vandaag een kijkje bij de open dag van de NAM. Het bedrijf staat 50 jaar in Assen en gooide de deuren open voor bezoekers.

Geschreven door Josien Feitsma

Het gaat op de open dag minder over gas en olie en meer over alternatieve vormen van energie. "Het gaat meer om het economische belang van de NAM in Drenthe, dan inderdaad het gas- en olie verhaal dat wel wat andere vragen oproept," vertelt Kirsten Smit van de NAM.



Smoothies

Zo wordt met home-trainers fruit voor smoothies gemalen, bouwen kinderen kleine zonnecelletjes en wordt de werking van windmolens uitgelegd. Daarnaast stonden leveranciers van energie op een markt.



Nieuwe vormen

Om nog langer in Assen aan het werk te blijven is de NAM zelf ook nieuwe vormen van energie aan het onderzoeken vertelt Smit. "We hebben de kennis in huis, maar niemand weet waar we naartoe gaan. De komende jaren zullen we zeker nog in Assen zitten."