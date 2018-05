'Er hangt altijd een beetje een mysterie rond Defensie, vandaag laten we zien wat we doen'

ASSEN - Duizenden mensen vandaag bezochten de Landmachtdagen op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

In vijftien grote steden, waaronder Assen, waren de militairen en hun materiaal te zien tijdens publiekspresentaties. In Assen lieten de Rode Baretten van de Luchtmobiele Brigade zich zien."We zijn hier om te laten zien wat we doen", aldus luitenant Matthijssen. "Vaak hangt er een beetje een mysterie rondom wat Defensie doet."Een grote publiekstrekker was het optreden van de helikopters van het Defensie Helikoptercommando. "Met de Luchtmobiele Brigade treden wij daar mee op en het is wel iets waar mensen altijd in geïnteresseerd zijn."Daarnaast zijn er verschillende demonstraties te zien zoals de Suit Simulate, een simulator waarin militairen oefenen alsof ze in het buitenland zijn. Ook is er een klimtoren waar het publiek kan abseilen."Wat dapper zeg", zegt een moeder die met haar hand voor haar mond staat te kijken, hoe haar zoon naar beneden suist. "Het lijkt me eng, want je moet zelf springen.""Aan het begin als je over dat randje moet springen, dan twijfel je toch wel even of je gaat", verklaart hij als hij beneden is. "Maar als je dan toch gaat is het heel leuk!" En of hij nog een keer wil? "Ik denk niet dat dat mag van papa.""Ik zou het heel erg cool vinden om zo'n rang te krijgen. En dan in een legeroutfit met een geweer in een auto rond te rijden, dat is echt iets voor mij", zegt Hidde vanuit een Jeep."We hebben een personeelstekort bij Defensie, dus mochten er echt geïnteresseerden zijn, dan kunnen zij zich hier vandaag ook inschrijven", besluit Matthijssen.