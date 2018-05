ACV degradeert ondanks zege in Katwijk

VOETBAL - ACV deed wat het doen moest in Katwijk op de laatste speeldag van het seizoen, maar kreeg geen hulp van Capelle en dus is de ploeg van trainer Fred de Boer gedegradeerd en speelt de formatie uit Assen volgend seizoen weer in de hoofdklasse.

ACV versloeg subtopper Quick Boys, dat er een veredeld oefenpotje van maakte, met 4-3 en moest dan hopen op een goed resultaat van Capelle tegen Spijkenisse. Dat resultaat kwam er niet. Spijkenisse won, met 2-1, en wendt daarmee directe degradatie af. ACV komt uiteindelijk twee punten tekort om nog nacompetitie te spelen.ACV en Quick Boys, sinds gisteravond zonder bestuur en sinds vanochtend zonder trainer Gert Aandewiel (allen opgestapt), maakten er een heerlijk open duel van. Quick Boys mocht de bal en ACV kreeg de kansen. Via Nick Westebring zette ACV na 25 minuten op 0-1, maar ondanks grote kansen op de 0-2 (Marco van der Heide op de paal, Jusitn Mulder op de doelman van Quick Boys) kwam de thuisclub vlak voor rust op 1-1 door Kenny Anderson. ACV toonde veerkracht en kwam kort voor rust op 1-2 door Dennis Molema. Op dat moment stond Spijkenisse overigens al met 1-0 voor bij Capelle.Ook na rust verzuimde ACV de marge naar 2 te tillen en wederom profiteerde Quick Boys. Opnieuw scoorde Anderson. Twaalf minuten voor tijd zorgde invaller Richard Mulder met zijn tweede balcontact voor de 2-3, maar opnieuw vergat ACV daarna om door te drukken. De 3-3, van invaller Arie de Vreugd, was dan ook niet eens verrassend. Kort na de 3-3 kwam er wel goed nieuws uit Capelle dat gelijkmaakte tegen Spijkenisse. ACV had nog één goal nodig. Die goal kwam er, dankzij Gijs Jasper. Maar vlak voor die goal had ook Spijkenisse alweer gescoord tegen Capelle, waardoor de hoop op een langer verblijf in de 3e divisie verdween."Het is heel cliché, maar we moeten uithuilen en opnieuw beginnen", aldus ACV-doelman Ben Wormmeester. Onze eindsprint kwam dit seizoen te laat. En op basis van 34 wedstrijden sta je dan op de plek waar je hoort."ACV-trainer Fred de Boer hield, realistisch als hij is, al langer rekening met de degradatie. "Op kunstgras zijn we niet sterk genoeg gebleken. Ik ben er zeker van dat we, als we alle duels op echt gras hadden gespeeld, we een grotere kans hadden om degradatie af te wenden. Onze eindsprint had ook daarmee te maken, want de laatste vijf duels speelden we allemaal op gras."Zowel Wormmeester als De Boer beseffen dat het allesbehalve een één-twee-drietje zal zijn om volgend seizoen meteen weer te promoveren uit de hoofdklasse. "Natuurlijk is dat ons streven", laat Wormmeester weten, "maar het is ook dit seizoen gebleken dat clubs die vorig jaar degradeerden niet zomaar weer promoveren." De Boer vult aan: "Ik kan wel heel stoer gaan zeggen dat we bij de top 5 willen spelen, maar dat doe ik niet."Nu moeten we vooral even afstand nemen van het voetbal. We hebben elf maanden keihard gewerkt, nu is het tijd voor de familie. Daarna pakken we de draad weer op met een nieuw elftal in de hoofdklasse en net als dit jaar doen we dat met een bescheiden begroting. Beloftes doe ik niet. Ja, eentje dan. Ik beloof je dat we ook volgend jaar weer een echt team zullen zijn. We houden bij ACV de kop omhoog."