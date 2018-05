Tentoonstelling Tjerk Vermaning in Drents Museum: 'Kwestie van willen en moeten'

ASSEN - Het Drents Museum in Assen heeft deze zomer een tentoonstelling over de omstreden amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Museumdirecteur Harry Tupan noemt deze tentoonstelling een kwestie van 'willen en moeten' in het Radio Drenthe programma Cassata.

"De tijd is er rijp voor denk ik", zegt Harry Tupan. "We maken een serie tentoonstellingen die ik Drentse biografieën noem. Harry Muskee was de eerste, Vermaning de tweede en Egbert Streuer wordt de derde. Natuurlijk hangt er een paraplu van bedrog over Vermaning heen, maar dat is natuurlijk niet Tjerk Vermaning alleen. De man heeft ook hele bijzondere dingen gedaan en we hebben veel objecten in de collectie die wel echt zijn."In de maand september is er ook een voorstelling van de PeerGroup over Vermaning te zien op de plek waar Vermaning zijn omstreden vondsten deed. Vermaning vond in Hoogersmilde sporen van een kampement van Neanderthalers van ruim 50.000 jaar geleden. Pers en de wetenschap waren enthousiast totdat er in 1975 een wetenschappelijk rapport verscheen, waarin de echtheid van de vondsten in twijfel werd getrokken.Er volgden rechtszaken en er ontstond een grote kloof tussen de amateur- en beroepsarcheologen. Bij gebrek aan bewijs is Vermaning in hoger beroep vrijgesproken voor vervalsingen door het Hof in Leeuwarden."Hij is dus nooit veroordeeld", zegt Harry Tupan. "Ik vind dus dat een tentoonstelling over hem kan. Ik wil graag de mens Vermaning laten zien. Daar is het hele verhaal om hem heen natuurlijk onderdeel. Het wordt een biografie van een markante Drent."De tentoonstelling over Tjerk Vermaning is vanaf juli te zien in het Drents Museum.