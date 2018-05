Noordscheschut wint knotsgekke wedstrijd en blijft eerste klasser

VOETBAL - Na een wedstrijd, die meer dan honderd minuten duurde, is Noordscheschut erin geslaagd om ook volgend seizoen in de eerste klasse te spelen. Tegen Drachtster Boys werd met 5-4 gewonnen en vertrekt trainer André Mulder met klassebehoud.

In de eerste helft leek er voor de thuisclub geen vuiltje aan de lucht. Al na tien minuten spelen stond Noordscheschut op een 2-0 voorsprong door treffers van Koster en Kroezen, na twee verre inworpen van Melvin Mol. Na de 2-1 van de Friezen was het weer de beurt voor de Schutters en weer was Mol die beide treffers voorbereidde. Weer Koster en Hooijer bepaalden de ruststand op 4-1.Dat het na rust nog bibberen werd had Noordscheschut deels aan zichzelf te danken. De ploeg begon minder scherp aan de tweede helft zag dat scheidsrechter Groenewegen de gasten wel heel makkelijk een strafschop gaf. Schokker benutte de penalty.Aan de andere kant gaf Groenewegen Noordscheschut ook een gemakkelijk gegeven strafschop. Mol bracht de marge op 5-2. In de slotfase werd het door treffers van Bolt en nogmaals Schokker toch nog spannend, maar na ruim honderd minuten voetbal vond Groenewegen het genoeg en blijft Noordscheschut in de eerste klasse.