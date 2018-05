Geen titel voor Hoogeveen, LTC derde

VOETBAL - Hoogeveen is er niet in geslaagd de titel in de 3e klasse D te pakken. Tegen koploper en nieuwe kampioen TONEGO ging de ploeg met 4-1 onderuit. LTC wist wel te winnen bij ZZVV en neemt daardoor de derde plaats voor zijn rekening.

Hoogeveen moest winnen van TONEGO om nog een kans te maken op het kampioenschap en daarnaast was het afhankelijk van het resultaat van Lutten. De Drentse ploeg begon sterk en de eerste kans van de wedstrijd was voor Brian Leepel, maar de bal ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal.Na twaalf minuten krijgt de thuisploeg een strafschop toegekend door een overtreding van keeper Remon Slot en het is Allan Bakker die de 1-0 binnen schiet. Vlak voor rust maakt Bakker ook de 2-0 na een mooie slalom vanaf het middenveld.Drie minuten na rust wordt Slot voor de derde keer gepasseerd en opnieuw is het Bakker die voor TONEGO trefzeker is. Hoogeveen krijgt wel kansen, maar is slordig in de afronding. Een kwartier voor tijd maakt Jan Benjamins wel de 3-1, maar in de laatste minuut maakt Sjoerd Tuinhof van TONEGO een definitief eind aan alle ambities.Hoogeveen staat hierdoor met lege handen, nadat het vorig jaar nog promoveerde naar de 3e klasse. De ploeg zakt door het verlies naar de vierde plaats en speelt hierdoor ook geen nacompetitie.Voor LTC was er wel feest ondanks dat ze geen kans meer maakten op het kampioenschap. De Asser club won met 5-0 bij ZZVV en klimt daardoor naar de derde plaats in de ranglijst.