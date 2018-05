Deel dit artikel:











Eerste brandweerveteranendag in Drenthe: 'Mooi toch voor die oudjes'

ASSEN - Ongeveer 220 veteranen van de brandweer waren vanmiddag op de brandweerkazerne in Assen tijdens de eerste Veteranendag.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Wij waren van mening dat we iets moesten organiseren voor hen", zegt Hans de Haas van de organisatie. "Onze boodschap is dat we hen niet vergeten zijn. Hoe de brandweer er tegenwoordig uit ziet, is te danken aan hun werk."



Om gesprekken tussen de veteranen op gang te brengen, is er van elke brandweerpost een zuil gemaakt met oude foto's. Bij de zuil van de post in Annen is het druk. "Hier staat 150 jaar aan brandweerervaring", lacht Geert Anninga. "Het is maar goed dat iedereen een naambadge op heeft, anders herken je sommige mensen niet terug."



'Je staat klaar'

"Is toch mooi voor die oudjes, dat dit georganiseerd wordt", lacht Roelof Dijkema. "Ik kijk terug op een geweldige tijd bij de brandweer. Veel meegemaakt, denk aan de brand bij de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren en veel ongelukken op de N34. Ook veel malle dingen, maar dat hoort erbij. Je staat klaar."



Nazorg

Tijdens de veteranendag wordt er ook stil gestaan bij nazorg. "Tijdens de brandweerperiode is er nazorg, maar we merken dat het na de brandweerperiode moeilijk is om die nazorg te continueren. Vandaag is er dan ook een stichting aanwezig waar mensen met problemen terecht kunnen, mochten die er nog zijn."



Vervolg

De dag is volgens de organisatie een groot succes en krijgt een vervolg. "Maar of dat volgend jaar weer wordt, of over twee of drie jaar. Dat weten we niet. Maar het is zeker een geslaagde dag", besluit De Haas.