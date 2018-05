Gritter schiet SC Elim diep in blessuretijd naar titel

VOETBAL - De versierde kar werd stilletje naar de schuur van de boer gereden. Bij 1-1 leek koploper SC Elim het kampioenschap in de vierde klasse E te verspelen. Tot Joey Gritter in de 98e minuut nog eenmaal zijn geluk beproefde: 2-1 en kampioen.

Elim droogt Noordscheschut af in finale Protos Weering

Met evenveel punten als belager Achilles 1894 startte SC Elim de laatste speelronde. Bouwend op een veel beter doelsaldo, +85 om +37, zou de thuisploeg het kampioenschap tegen middenmoter Helpman binnen halen. Zo was te lezen in het programmaboekje.Een helft later zochten de supporters bevend de kantine op. Na de openingsgoal van Herman Klomp maakte Helpman via Tim van Dorp plots gelijk. "Blijven voetballen!", schreeuwde SC Elim-coach Jan-Otto Benjamins tevergeefs vanuit de dug-out.Na rust was het eenrichtingsverkeer richting de goal van de gasten uit Groningen. Mike Doldersum, Daymen Doldersum en Wesley Boertien stuitten op Helpman-keeper Niels Sillen. Aan de overkant kwamen de rood-witten met de schrik vrij toen een poging van afstand van de gasten, na risicovol wegwerken van doelman Alex Padding, naast vloog.Terwijl Achilles 1894 met 2-1 won van Borger, brak de blessuretijd aan in Elim. Acht minuten later kwam de bal rond het strafschopgebied voor de voeten van Joey Gritter. Met zijn tweede goal van het seizoen bracht de linkspoot SC Elim in extase.De titel is het tweede grote succes voor SC Elim dit seizoen. In januari wonnen de rood-witten ook al het prestigieuze Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.