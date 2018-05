Deel dit artikel:











Topprestatie ACV dames: tweede titel op rij de dames van ACV pakten vanmiddag de titel in de 1e klasse B, het tweede kampioenschap op rij (foto: ACV-voorzitter Marco de Rijke/twitter)

VOETBAL - De dames van ACV zijn kampioen geworden van de 1e klasse B. De Assenaren hadden aan een punt voldoende bij Stiens, de enige overgebleven concurrent. Dat punt kwam er, want het duel eindigde in 2-2.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het is voor het vrouwenteam van ACV de tweede titel op rij.



Captain Laura Heling en Marleen Beenker waren verantwoordelijk voor de Asser treffers.



Volgend seizoen komt het elftal uit in de hoofdklasse, het derde niveau van Nederland. ACV is dan de enige Drentse club op dat niveau.