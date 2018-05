Uitslagen laatste speeldag zaterdagvoetbal en alle conclusies

VOETBAL - Vandaag stond in het zaterdagvoetbal de laatste reguliere speelronde op het programma.

Voor veel clubs betekende het een cruciale dag. Bijvoorbeeld voor ACV, dat ondanks een 4-3 zege bij Quick Boys degradeerde. Elim greep in de laatste seconden van de blessuretijd alsnog het kampioenschap in de 4e klasse E.Hieronder alle uitslagen van vanmiddag en tussen haakjes de kampioenen, degradanten en ploegen die straks nacompetitie gaan spelen:Capelle - Spijkenisse 1-2DVS'33 Ermelo - VVOG 1-1Jong FC Groningen - ONS Sneek 1-0Harkemase Boys - ASWH 1-2Magreb '90 - DOVO 0-5ODIN '59 - Jong FC Twente 1-3Quick Boys - ACV 3-4Scheveningen - Jong FC Volendam 1-0Spakenburg - Jong FC Almere City 1-3(Spakenburg kampioen; Jong FC Almere City, DVS'33 en Scheveningen periodekampioen; Spijkenisse en Capelle in de herkansing; ACV en Magreb'90 gedegradeerd)Ajax - Excelsior '31 2-1CSV Apeldoorn - Sparta Nijkerk 1-3AZSV- SDC Putten 2-0Berkum - Genemuiden 1-1Huizen - DFS Opheusden 2-2NSC Nijkerk - HZVV 1-3Staphorst - Zuidvogels 3-2SV Urk - Eemdijk 0-2(Eemdijk kampioen; Excelsior'31, Ajax amateurs en Berkum periodekampioen; HZVV en Huizen nacompetitie; Zuidvogels en NSC Nijkerk gedegradeerd)Buitenpost - Groningen 1-1Winsum - PKC'83 2-3Noordscheschut - Drachtster Boys 5-4Gorecht - Zeerobben 0-0Balk - Olde Veste'54 0-0VEV'67 - Oranje Nassau 0-1Blauw Wit'34 - Be Quick D 0-3(Buitenpost kampioen; Drachtster Boys, Gorecht en vv Groningen periodekampioen; Blauw Wit'34 en d'Olde Veste'54 nacompetitie; VEV'67 gedegradeerdDESZ - FC Klazienaveen 6-1NEC Delfzijl - De Weide 0-4Nieuwleusen - Gramsbergen 2-2DZOH - FC Meppel 3-3Groen Geel - Pelikaan S 3-0Bedum - Omlandia 3-2Drenthina - Zuidhorn 2-2(Bedum kampioen; Pelikaan S, NEC Delfzijl en De Weide periodekampioen; Groen Geel en Zuidhorn nacompetitie; Nieuwleusen gedegradeerd)Noordwolde - Aduard 2000 2-2Niekerk - Glimmen 3-5DVC Appingedam - HFC'15 1-4Be Quick 1887 - Onstwedder Boys 4-0Boerakker - ONR 4-3The Knickerbockers - Stadspark 2-0Mamio - Loppersum 3-2(HFC'15 kampioen; The Knickerbockers, Loppersum en Noordwolde periodekampioen; ONR en Onstwedder Boys nacompetitie; Boerakker gedegradeerd)LTC - ZZVV 5-0Hoogeveen - Tonego 1-4SVN'69 - Fit Boys 6-0SCD'83 - Lutten 1-5FDS - Hollandscheveld 2-3SCN - BSVV 4-3Hardenberg'85 - OZC 1-2(Tonego kampioen; Lutten, LTC en Hardenberg'85 periodekampioen; BSVV en FDS nacompetitie; SCN gedegradeerd)Creil - VENO 2-1Delfstrahuizen - SVM 1-3Vitesse'63 - Sleat 2-0Tolbeek - VHK 3-7SVBS'77 - Wolvega 1-6Heeg - Nagele 5-0(Marknesse kampioen; Wolvega, Heeg en Tollebeek periodekampioen; Sleat en Veno nacompetitie; SVBS'77 gedegradeerd)ODV - Opende 1-2VIOD - Veenhuizen 5-3Rottevalle - De Sweach 1-0ASC - Harkema Opeinde 2-2Ropta Boys - Haulerwijk 2-2Friese Boys - RWF 1-1(Veenhuizen kampioen; Ropta Boys, Oostergo en VIOD Dreisum periodekampioen; ODV en Friese Boys nacompetitie; De Sweach gedegradeerd)FC Zuidlaren - SVBO 1-1Elim - Helpman 2-1Achilles 1894 - Borger 2-1CSVC - HS'88 3-1NWVV - Tiendeveen 0-6Lycurgus - Sweel 4-0(SC Elim kampioen; Achilles 1894, CSVC en HS'88 periodekampioen; Lycurgus en Sweel nacompetitie; NWVV gedegradeerd)Woudsend - Ens 4-1Boornbergum'80 - Espel 4-3MSC - HJSC 2-1(SWZ Bozo Sneek kampioen; MSC, HJSC en Boornbergum'80 periodekampioen)VCG - Veendam 1894 2-2Damacota - Mussel 3-1WVV - Wildervank 11-0SETA - Erica'86 0-3Nieuw Balinge - NKVV 5-1(SC Angelslo kampioen; Nieuw Balinge, WVV en Veendam 1894 periodekampioen)