HZVV met zege richting nacompetitie

VOETBAL - In de Hoofdklasse B heeft HZVV de reguliere competitie met een zege afgesloten. Tegen NSC Nijkerk was de ploeg uit Hoogeveen met 1-3 te sterk.

HZVV was al zeker van het spelen van nacompetitie, maar dat belemmerde de ploeg niet om tegen hekkensluiter NSC te presteren. Na 25 minuten spelen kreeg de ploeg uit Hoogeveen een strafschop toegekend en Erwin Breukelman schoot die vakkundig binnen voor de 0-1.In de warme omstandigheden was er voldoende ruimte voor drinkpauzes en de wedstrijd kwam ook maar langzaam los. Ondanks een paar 1-1 kansen voor HZVV bleef de ruststand 0-1.Na de rust kwam NSC plotseling terug in de wedstrijd, toen uit het niets de gelijkmaker viel. HZVV herstelde zich echter gelijk en nog geen twee minuten later zette Lorenzo Valente zijn ploeg weer op voorsprong.Erwin Breukelman had op dat moment het veld al verlaten en was vervangen door Jan Hup. In de slotfase maakte hij de laatste treffer met een mooi lobje over de keeper van NSC en hielp daarmee HZVV aan een nodige overwinning. NSC degradeert door het verlies rechtstreeks uit de hoofdklasse.HZVV staat volgende week zaterdag het eerste nacompetitieduel te wachten. De Hoogeveners spelen dan op eigen veld tegen v.v. Montfoort.