Drenthina-trainer Gerrie Benes zwaait na 50 jaar 'voorlopig' af met cruciaal gelijkspel

VOETBAL - Gerrie Benes kan met een goed gevoel beginnen aan zijn voetbalsabbatical. De oefenmeester, die na vijftig jaar een seizoen zonder voetbal tegemoet gaat, speelde met Drenthina gelijk tegen Zuidhorn. Door dat resultaat hield hij de club uit Emmen ternauwernood in de 2e klasse.

Ik ben nog niet weg uit het voetbal, maar wil een jaar rustig nadenken. Gerrie Benes; trainer Drenthina

De 2-2, acht minuten voor tijd, van invaller Sven Middel was voldoende voor Drenthina dat Groen Geel één punt voorblijft in de eindstand. Groen Geel moet in de nacompetitie degradatie zien te voorkomen.Benes legde eerder dit seizoen zijn keuze voor een sabbatical uit: "Ik voel me nog fit, er zit nog veel plezier in, maar het is tijd voor andere dingen." Of het afscheid definitief is liet de coach nog even open. "Ik moet zien hoe het bevalt. Ik ben nog niet weg uit het voetbal, maar wil een jaar rustig nadenken."Van de 50 jaar in de voetballerij was Benes de laatste 30 jaar trainer. In die jaren trainde hij maar vijf clubs. vv Emmen, DZOH, SC Erica (tien jaar), ACV en dus Drenthina (dus ook tien jaar).