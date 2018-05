Deel dit artikel:











Nacompetitieschema zaterdagvoetbal

VOETBAL - Voor de zaterdagamateurs is de reguliere competitie afgelopen. Veel ploegen kunnen met vakantie, maar een aantal speelt in de nacompetitie om promotie of degradatie.



Hieronder het programma van de nacompetitie voor het zaterdagvoetbal.



Zaterdag 2 juni:



Hoofdklasse - 1e klasse

Drachtster Boys - Sportlust '46

Groningen - WNC

WHC - Gorecht

Xerxes - Oranje Wit

HZVV - Montfoort

DTS '35 Ede - Kloetinge



1e klasse - 2e klasse

Blauw Wit '34 - NEC Delfzijl

d'Olde Veste '54 - SC Joure

Pelikaan S - BCV

Leeuwarder Zwaluwen - De Weide



2e klasse - 3e klasse

ONT - Zwaagwesteinde

Veenwouden - Willemsoord

Kollum - Oudehaske

De Wâlde - Leovardia

Zuidhorn - Hardenberg '85

Groen Geel - Noordwolde

Lutten - Knickerbockers The

Loppersum - LTC



3e klasse - 4e klasse

Heeg - Waterpoort Boys

Tollebeek - TOP '63

AVC - WTOC

Bolsward- Waskemeer

SIOS - ONR

VIOD Driesum - Onstwedder Boys

HS '88 - FDS

CSVC - BSVV

Oostergo - SJS



4e klasse- 5e klasse

MSC - VENO

Ternaard - GRC Groningen

De Lauwers - VVK

Sleat - Boornbergum '80

Tzummarum - Arum

Mulier - HJSC

Kootstertille - Friese Boys

Holwerd - Ouwe Syl

Veendam 1894 - GEO

Blauw Geel '15 - WVV

Nieuw Balinge - Sweel