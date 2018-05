Voor in de agenda: het complete nacompetitieschema zaterdagvoetbal

VOETBAL - Voor de zaterdagamateurs is de reguliere competitie afgelopen. Veel ploegen kunnen met vakantie, maar een aantal speelt in de nacompetitie voor promotie of tegen degradatie.

Hieronder het programma van de nacompetitie voor het zaterdagvoetbal (met Drentse inbreng).zaterdag 2 juni, 1e ronde:1. vv Groningen - WNC2. DETO - AFC of Rijsoord3. Xerxes of DZB - Oranje Wit4. Drachtster Boys - Sportlust '465. DTS'35 Ede - Kloetinge6. HZVV - Montfoort7. WHC - Gorecht(winnaars enkele wedstrijd door naar 2e ronde)zaterdag 9 juni, 2e ronde:A. winnaar 2 - winnaar 1B. Huizen - winnaar 3C. winnaar 5 - winnaar 4D. winnaar 6 - winnaar 7E. Brielle - ARCF. Flevo Boys - RVVHzaterdag 16 juni, finaleronde:winnaar A - winnaar Bwinnaar C - winnaar Dwinnaar E - winnaar F(winnaars van deze 3 finales spelen volgend seizoen in de hoofdklasse)zaterdag 2 juni, 1e ronde (winnaars naar 2e ronde):1. Blauw Wit '34 - NEC Delfzijl2. d'Olde Veste '54 - SC Joure3. Pelikaan S - BCV4. Leeuwarder Zwaluwen - De Weidezaterdag 9 juni, 2e ronde (winnaars naar finale)A. winnaar 2 - winnaar 4B. winnaar 1 - winnaar 3zaterdag 16 juni, finale:winnaar A - winnaar B(winnaar volgend jaar in 1e klasse)zaterdag 2 juni, 1e ronde (winnaars naar 2e ronde):1. ONT - Zwaagwesteinde2. Veenwouden - Willemsoord3. Kollum - Oudehaske4. De Wâlde - Leovardia5. Zuidhorn - Hardenberg '856. Groen Geel - Noordwolde7. Lutten - Knickerbockers The8. Loppersum - LTCzaterdag 9 juni, 2e ronde (winnaars naar finale)A. winnaar 2 - winnaar 4B. winnaar 1 - winnaar 3C. winnaar 6 - winnaar 8D. winnaar 5 - winnaar 7zaterdag 16 juni, finaleronde:winnaar A - winnaar Bwinnaar C - winnaar D(winnaars volgend jaar in 2e klasse)zaterdag 2 juni, 1e ronde (winnaars naar finale):1. Heeg - Waterpoort Boys2. Tollebeek - TOP '633. AVC - WTOC4. Bolsward- Waskemeer5. SIOS - ONR6. VIOD Driesum - Onstwedder Boys7. HS '88 - FDS8. CSVC - BSVV9. Oostergo - SJSzaterdag 9 juni, finaleronde:A. FC Wolvega - winnaar 3B. Makkum - winnaar 1C. Ropta Boys - winnaar 5D. Poolster - winnaar 8E. Achilles 1894 - winnaar 7F. winnaar 2 - winnaar 4G. winnaar 6 - winnaar 9(winnaars volgend jaar in 3e klasse)zaterdag 2 juni, 1e ronde (winnaars door naar finale):1. MSC - VENO2. Ternaard - GRC Groningen3. De Lauwers - VVK4. Sleat - Boornbergum '805. Tzummarum - Arum6. Mulier - HJSC7. Kootstertille - Friese Boys8. Holwerd - Ouwe Syl9. Veendam 1894 - GEO10. Blauw Geel '15 - WVV11. Nieuw Balinge - Sweelzaterdag 9 juni, finaleronde:A. winnaar 3 - StedumB. winnaar 7 - winnaar 6C. winnaar 5 - winnaar 4D. winnaar 8 - ODVE. winnaar 9 - winnaar 10F. winnaar 11 - LycurgusG. winnaar 1 - winnaar 2(winnaars volgend jaar in 4e klasse)