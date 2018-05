Deel dit artikel:











Opmerkelijk: Neutrale wagen in sloot tijdens Noord Drentse Dorpenomloop de neutale wagen (rechts in beeld) belandt in de sloot tijden de Noord Drentse Dorpenomloop (foto: twitter WV Meteoor Assen Roden)

WIELRENNEN - Een maand geleden ging het mis met een jurywagen tijdens de PWZ Zuidenveldtour die over de fiets van een Duitse renner reed en vandaag was het opnieuw raak met een volgauto. De neutrale wagen in de Noord Drentse Dorpenomloop belandde namelijk in de sloot.

Geschreven door Niels Dijkhuizen









De Noord Drentse Dorpenomloop is een wedstrijd voor Junioren en Nieuwelingen, met start in Gieten en finish in Assen. De juniorenwedstrijd was een prooi voor Rick Pluimers uit Enter en bij de Nieuwelingen ging de zege naar Mark Groeneveld uit Enkhuizen.



Lees ook: ​ Opmerkelijk: jurywagen PWZ Zuidenveldtour rijdt over fiets (met video) Volgens diverse bronnen moest de wagen, tussen Peize en Altena, uitwijken voor een renner die langs de weg stond. Alle inzittenden van de auto konden de bolide via het raam van de bijrijder ongedeerd verlaten.De Noord Drentse Dorpenomloop is een wedstrijd voor Junioren en Nieuwelingen, met start in Gieten en finish in Assen. De juniorenwedstrijd was een prooi voor Rick Pluimers uit Enter en bij de Nieuwelingen ging de zege naar Mark Groeneveld uit Enkhuizen.