Jelagat evenaart parcoursrecord halve marathon in Klazienaveen Het podium bij de vrouwen (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

ATLETIEK - Lilian Jelagat heeft met een prima tijd de halve marathon van het Drenthe Loopfestijn gewonnen. De Keniaanse evenaarde in Klazienaveen het parcoursrecord: 1.13.48.

Jelagat verscheen als grootste favoriet aan de start en die status maakte ze volledig waar. Met haar tijd was ze bij de mannen zelfs tweede geworden. De winst bij die wedstrijd ging naar Mohammed Koula. De Marokkaan kwam tot een tijd van 1.11.40.



Wijzigingen

Het Drenthe Loopfestijn had een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van eerdere edities. Zo was de marathon uit het programma verdwenen en vond het evenement plaats op zaterdagavond in plaats van zondag. Het evenement werd nu gecombineerd met een feestnacht, de Nacht van Klazienaveen.



Kwartier later

De deelnemers begaven zich bovendien op een nieuw parcours voor de halve marathon. Niet meer de traditionele twee rondes, maar één grote ronde van 21,1 kilometer. De start van de halve marathon werd overigens met een kwartier uitgesteld vanwege problemen met het asfalt.