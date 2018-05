Deel dit artikel:











Veenbrand zet Oosterse Bos bij Emmen in vlammen Vlammen in het Oosterse Bos (Foto: De Vries Media) Door de veenbrand gingen verschillende bomen en struiken in vlammen op Foto: De Vries Media) Brandweerlieden proberen de vlammen te blussen Foto: De Vries Media)

EMMEN – In het Oosterse Bos bij Emmen heeft gisteravond een veenbrand gewoed. De brandweer had moeite om het vuur te bereiken.

De brand ontstond midden in het bos. Meerdere tankwagens werden er naar toe gestuurd om de brandweer van voldoende bluswater te voorzien.



Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.