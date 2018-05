Smeenge nieuwe trainer van dames E&O

HANDBAL - Henk Smeenge is de nieuwe trainer/coach van de dames van Misker E&O. Hij krijgt daarbij assistentie van Mart Aalderink die ook de coaching van het tweede damesteam op zich gaat nemen.

De dames van E&O eindigden afgelopen seizoen kansloos onderaan in de eredivisie en degradeerden.Voor de 30-jarige Smeenge is E&O geen onbekend terrein. De Assenaar speelde er enige tijd in het tweede team. Sinds 2015 is hij trainer van Unitas in Rolde. Bij E&O gaat hij zich richten op het opleiden van talenten.Eerder trok E&O met Freek Gielen al een nieuwe trainer bij de heren aan.