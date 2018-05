Deel dit artikel:











DOS'46 mag blijven hopen op halve finale DOS'46 boekt een overwinning (archieffoto: DOS'46)

KORFBAL - DOS'46 blijft kansrijk voor een plek in de halve finale in de veldcompetitie. De ploeg uit Nijeveen won in de Ereklasse B voor eigen publiek met 25-24 van DVO/Accountor.

DOS'46 kwam in de beginfase twee keer op achterstand, maar daarna greep de equipe van coach Gerald Aukes de regie over de wedstrijd in handen. Na een ruststand van 11-10 bleef het echter spannend. DOS'46 sloeg twee keer een gaatje (16-12 en 20-17), maar DVO uit Bennekom kwam in beide gevallen weer terug.



Uiteindelijk bleef de thuisclub aan de goede kant van de score en werd met een puntje verschil de winst gegrepen. Menno Russchen kroonde zich met elf succesvolle pogingen tot de meest trefzekere speler van DOS'46.



Seizoen verlengen

De Drentse formatie heeft nog een winstpartij en puntenverlies van zaalkampioen TOP nodig om het seizoen te kunnen verlengen. DVO is door het verlies uitgeschakeld voor de play-offs.