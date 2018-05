Old Forward viert feest en degradeert

VOETBAL - Old Forward vierde dit weekend haar 120-jarig bestaan. Groot feest zaterdag in Wilhelminaoord. Zondagmiddag kwam de kater, degradatie uit de vierde klasse. In blessuretijd verloor Old Forward met 2-3 van De Blesse.

De thuisclub moest winnen en was ook nog eens afhankelijk van BEW, dat moest verliezen. Binnen de minuut was Old Forward dichtbij een voorsprong, maar de vrije trap van aanvoerder Jacob Room raakte de lat.In de veertiende minuut meer pech voor Old Forward, toen verdediger Sebastiaan Volkers de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman schoot (0-1). Dat het de thuisploeg niet meezat bleek toen Room, voor de tweede keer uit een vrije trap, het aluminium raakte. Dit keer stond de paal de gelijkmaker in de weg.Toch was het Room die, vijf minuten voor rust, de verdiende gelijkmaker binnen schoot. Beide ploegen gingen rusten met een 1-1 tussenstand.In een minder aantrekkelijke tweede helft kregen beide ploegen een paar kansen. De meeste opwinding ontstond toen Room, in het strafschopgebied, naar de grond ging. Scheidsrechter Hoorn, oordeelde dat de bal werd gespeeld.De 2-1 voor Old Forward viel letterlijk uit de lucht. Invaller Roderick Stift gaf de thuisploeg even hoop. Maar amper twee minuten later trok Hessel Lugtenberg de stand weer gelijk.In de slotfase gaf Old Forward alles en kreeg te horen dat BEW achter stond. De bevrijdende winnende treffer viel echter niet meer, sterker nog, in blessuretijd bepaalde Lugtenberg, met zijn tweede treffer van de middag, de eindstand op 2-3 en was de degradatie van Old Forward een feit.