Wijkcentra Angelslo fuseren en krijgen een nieuw gezicht De wijkcentra in Angelslo zijn gefuseerd en gaan de komende jaren vernieuwen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Wijkcentrum Angelslo krijgt de komende jaren een ander gezicht. Dat is het plan na de fusie tussen de twee wijkcentra in de wijk, De Marke en De Cluft.

"We gaan met het gemeentebestuur in gesprek over de toekomst van de twee gebouwen”, zegt voorzitter Jan de Boer van de stichting Wijkcentrum Angelslo.



De Marke en De Cluft hadden allebei eigen gebouwen in het centrum. Daarvoor liggen nu een aantal opties op tafel. “De panden moeten in ieder geval stevig gerenoveerd worden, een andere optie is nieuwbouw op de huidige of op een andere locatie. Dat is een kwestie van veel geld waar de gemeente een besluit over zal moeten nemen", aldus Boer. Volgens hem zal er in ieder geval een nieuwe centrale ingang komen met een balie. Daarnaast worden tweehonderd parkeerplaatsen aangelegd tussen sporthal Angelslo en het wijkcentrum. Die zullen beschikbaar zijn voor de winkels, voor de sporthal en voor het wijkcentrum.



Voor iedereen

Het nieuwe wijkcentrum wil er volgens Boer zijn voor de wijk. “Het wijkcentrum is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen en samen mag komen. Het nieuwe logo, dat op 5 juni wordt onthuld, verbeeldt de verbinding en verrijking en de saamhorigheid binnen een multiculturele samenleving zoals Angelslo is.”



De organisatie achter het wijkcentrum heeft van het bestuur de taak gekregen om voor het wijkcentrum activiteiten te ontwikkelen op sociaal-cultureel gebied. Het moet de verbinding en ontmoeting bevorderen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en er niet alleen zijn voor de verhuur van ruimtes.