Jongeren stelen verkeerslicht in Nijensleek: 'Breng hem alsjeblieft terug' Alleen de kast van het verkeerslicht staat er nog (foto: Save Traffic Nederland)

NIJENSLEEK - Een groep jongeren heeft afgelopen nacht een tijdelijk verkeerslicht uit Nijensleek gestolen. "De schade is zo'n 4.500 euro", schat Jan Derk Bremmer van Save Traffic Nederland, dat deze verkeerslichten plaatst.

Het verkeerslicht stond aan de Hoofdweg, waar op dit moment aan de weg wordt gewerkt. "Afgelopen nacht hoorde iemand die naast het verkeerslicht woont rumoer. Hij zag hoe een groepje jongeren met fietsen de lamp losmaakten en op de grond legden", weet Bremmer.



Verkeerslicht naar jeugdhonk?

De omwonende zou de politie hebben gebeld, maar die weigerde volgens Bremmer om langs te komen. "De jongeren zijn weggegaan, maar later met een auto teruggekomen. Ze hebben de lamp meegenomen. Ik vermoed dat ze hem in een jeugdhonk willen neerzetten."



Het is niet de eerste keer dat Save Traffic Nederland schade oploopt in Nijensleek. Donderdagnacht werden al vier accu's bij het verkeerslicht gestolen. "We zien vaker dat er accu's worden gestolen", zegt Bremmer. "Maar een verkeerslicht, dat is nieuw voor mij."



Het tijdelijke verkeerslicht in Nijensleek was vrij nieuw. Volgens de eigenaar van Save Traffic Nederland zijn ze vrij prijzig. "Zo'n lamp kost snel ruim 4.000 euro. Er zit veel software in. Je kunt deze lampen helemaal programmeren. Samen met de verdwenen accu's ligt de schade rond de 4.500 euro."



'Breng het verkeerslicht terug'

Bremmer heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. "Ik hoop dat deze jongeren het verkeerslicht teruggeven. Zij beseffen waarschijnlijk niet hoeveel zo'n lamp kost. Ze mogen hem weer op de plek neerleggen waar ze hem ook hebben weggehaald."



Bij de wegwerkzaamheden in Nijensleek stonden twee tijdelijke verkeerslichten. het tweede verkeerslicht is inmiddels door het bedrijf, in samenspraak met de provincie, weggehaald.