Van Klinken gooit discus naar limiet EK senioren

ATLETIEK - Jorinde van Klinken heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in haar nog jonge loopbaan. De atlete uit Assen bereikte met het discuswerpen de EK senioren-limiet. Ze overbrugde een afstand van 59,02 meter.

Van Klinken is vanzelfsprekend in de wolken na haar fraaie prestatie. "Keihard janken. Gillen, springen en rennen", schrijft ze op Facebook over haar reactie. Van 7 tot en met 12 augustus worden in het Olympisch Stadion van Berlijn de Europese kampioenschappen gehouden.Van Klinken werd vorig weekend nog derde bij het discuswerpen bij de Ter Specke Bokaal in Lisse. Ze gooide toen een afstand van 52,34 meter.