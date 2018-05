Vader FC Emmen-trainer Dick Lukkien overleden

VOETBAL - Dick Lukkien senior is overleden. De vader van FC Emmen-trainer Dick Lukkien is 69 jaar geworden.

Lukkien senior was onlosmakelijk verbonden met Veendam. Eerst was hij er speler, later ook trainer en tot het faillissement in 2013 bleef hij in veel verschillende functies betrokken bij de club.De afgelopen seizoenen was hij regelmatig in Emmen te vinden, waar hij naar het team van zijn zoon keek. Hij maakte mee hoe Lukkien junior FC Emmen naar de eredivisie leidde. In maart overhandigde hij zijn zoon nog de bronzen stier voor de beste trainer van de derde periode in de Jupiler League.Een uniek moment, zo liet Lukkien senior toen weten. "Zo'n prijs krijg je niet alle dagen, dat gebeurt misschien maar één keer in je leven. Ik ben trots op die jongen."