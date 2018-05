Deel dit artikel:











Van der Mark wint ook tweede race Alle reden voor een lach bij Van der Mark (archieffoto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Michael van der Mark heeft opnieuw toegeslagen in de World Superbike. Na zijn eerste zege op zaterdag won hij ook de tweede wedstrijd op het Engelse Donington Park.

Van der Mark, die in Assen al een paar keer dicht bij de overwinning was, sloeg een beslissende slag met een geslaagde inhaalactie bij drievoudig World Superbike-kampioen Jonathan Rea. De Rotterdammer gaf zijn leidende positie daarna niet meer uit handen. De Turk Toprak Razgatioglu werd uiteindelijk tweede, de Noord-Ier Rea derde.



Dubbel

Voor Van der Mark betekende het na zijn debuutoverwinning op zaterdag zijn tweede zege in de World Superbike. Vanzelfsprekend realiseerde hij daarmee ook de eerste dubbel in zijn carrière.



Van der Mark eindigde eerder dit seizoen al twee keer als tweede, waaronder in de eerste race op het TT-circuit van Assen. Een dag later werd hij derde.