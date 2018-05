Deel dit artikel:











Orkesten uit heel Nederland spelen in Emmen tijdens Emmer & Dweilfestival: 'Apetrots' Dweilorkest Dinges viert vandaag haar tienjarig jubileum op het festival (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Op verschillende plekken in het centrum speelden de orkesten (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Zeventien dweilorkesten uit het hele land speelden vanmiddag op vijf plekken in het centrum van Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Daar was namelijk de eerste editie van het Emmer & Dweilfestival in volle gang.



'Decennium kunnen we best vieren'

"Wij bestaan tien jaar", zegt voorzitter Bouke van der Meulen van dweilorkest Dinges uit Emmen. "Dat is opzich niet bijzonder, er zijn dweilorkesten die veel langer bestaan. Maar wij vinden dat we een decennium best kunnen vieren."



En zo geschiedde. Een jury was aanwezig om de orkesten te beoordelen op onder meer akoestiek maar ook op de interactie met het publiek. Een gouden, zilveren en bronzen emmer gevuld met lekkernijen en cadeautjes vielen te winnen. "Omdat het festival in Emmen is en een emmer bij het dweilen hoort, vandaar dit cadeau", aldus Van der Meulen. "Maar het gaat om de gezelligheid en we zijn apetrots op wat we hier neergezet hebben."



'Jaarlijks terugkerend evenement'

"Ik ben een fan van dweilmuziek", zegt Hillie Bremer, die in het Emmer centrum is komen kijken. "Het is gezellig en mijn schoonzoon, kleindochter en kleinzoon doen mee."



"Het is echt een geslaagde dag, voor het vandaag begon al", aldus vrijwilliger Björn Timmer. "Om negen uur vanochtend zaten we lunchpakketten te maken voor iedereen, toen was de dag voor mij al geslaagd. Ik vind het super en het is onze bedoeling om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken."